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النصر يبحث عن مخرج لإتمام أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية

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النصر يبحث عن مخرج لإتمام أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية النصر يبحث عن مخرج لإتمام أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية

تسعى إدارة فريق النصر السعودي لإيجاد حل للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق المتمثلة بتسليم الدفعة الأخيرة من مقدم عقد يحيى الشهري صانع ألعاب الاتفاق السعودي بالإضافة لرواتب اللاعبين البالغة 15 مليون ريال.

ققد نجح النصر في التعاقد مع الشهري مطلع يونيو الماضي في صفقة تعد الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

ووقع الشهري على عقوده مع النصر لمدة خمسة موسم بقيمة اجمالية بلغت 52 مليون ريال سعودي، وتم تقديمه بالقميص رقم 8 الذي أصبح خاليا بعد انتهاء إعارة لاعب الوسط المصري حسني عبد ربه.

وأصبحت صفقة الشهري البالغ من العمر 22 عاما مهددة بالإلغاء بسبب عدم سداد النصر بقية مستحقات نادي الاتفاق والتي تبلغ عشرة ملايين ريال، حسبما أشارت تقارير سعودية.

وكثفت الإدارة اتصالاتها ببعض الأعضاء الشرفيين المؤثرين لأجل الخروج من هذا المأزق، في حين حددت إدارة الاتفاق يوم الاثنين المهلة الأخيرة لإدارة النصر لتسليم باقي المستحقات قبل أن تتخذ موقفها النهائي من الصفقة، خاصة أن إدارة الاتفاق أوضحت أنها فضلت السكوت لحين الوصول للحلقة الأخيرة من مسلسل مستحقات اللاعب، حسب جريدة عكاظ .

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