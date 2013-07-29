' هدف ' ريال مدريد ويوفنتوس يجدد تعاقده مع سان جيرمان

وكيل فيراتي يؤكد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2018

مدريد، (إفي): أكد دوناتو دي كامبلي وكيل اعمال النجم الإيطالي الصاعد ماركو فيراتو أنه جدد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2018.

وأوضح دي كامبلي في تغريدة على موقع (تويتر) "توصلنا لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان، فيراتي سيستمر حتى صيف 2018 ، وسيوقع على العقود بعد عودته من الجابون".

ويعد فيراتي (20 عاما) اسما بارزا في سوق الانتقالات منذ فترة طويلة، وأبدت العديد من الأندية الكبرى رغبة في ضمه، وخاصة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس وفيورنتينا ونابولي في إيطاليا.

غير أن أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي أكد أن وكلاء فيراتي يلجأون لتلك الوسيلة لرفع سعره في السوق.