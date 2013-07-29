أخبار عاجلة

كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا -
نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟ -
"البنطلون الأبيض" هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' هدف ' ريال مدريد ويوفنتوس يجدد تعاقده مع سان جيرمان

Google+ Print
' هدف ' ريال مدريد ويوفنتوس يجدد تعاقده مع سان جيرمان ' هدف ' ريال مدريد ويوفنتوس يجدد تعاقده مع سان جيرمان

وكيل فيراتي يؤكد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2018

مدريد، (إفي): أكد دوناتو دي كامبلي وكيل اعمال النجم الإيطالي الصاعد ماركو فيراتو أنه جدد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2018.

وأوضح دي كامبلي في تغريدة على موقع (تويتر) "توصلنا لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان، فيراتي سيستمر حتى صيف 2018 ، وسيوقع على العقود بعد عودته من الجابون".

ويعد فيراتي (20 عاما) اسما بارزا في سوق الانتقالات منذ فترة طويلة، وأبدت العديد من الأندية الكبرى رغبة في ضمه، وخاصة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس وفيورنتينا ونابولي في إيطاليا.

غير أن أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي أكد أن وكلاء فيراتي يلجأون لتلك الوسيلة لرفع سعره في السوق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع