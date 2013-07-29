بالفيديو .. أمريكا بطلا للكأس الذهبية للمرة الخامسة بإسقاط بنما في النهائي

توج منتخب أمريكا لكرة القدم بكأس الكونكاكاف الذهبية لعام 2013 بعد الفوز على بنما في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد بهدف.

وسجل للولايات المتحدة بريك شيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 بعد تلقيه عرضية داخل منطقة الجزاء وضعها في الشباك.

اللقب هو الخامس لأمريكا طوال تاريخها، وكانت أخر بطولة حققتها في 2007.\

بينما يتصدر منتخب المكسيك عدد البطولات التي حققتها بفوزها ست مرات بالكأس الذهبية.

وتقاسم الثلاثي جابريل توريس من بنما ولوندون دونوفان وكريس وندلوفسكي لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف.

ونال دونوفان جائزة أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة.

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