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مسيرة للإخوان بطور سيناء تندد بقتل امين الحرية والعدالة بالقاهرة

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مسيرة للإخوان بطور سيناء تندد بقتل امين الحرية والعدالة بالقاهرة مسيرة للإخوان بطور سيناء تندد بقتل امين الحرية والعدالة بالقاهرة

نظم الاخوان المسلمون ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى مسيرة خرجت من مسجد المنشية بطور سيناء تندد بقتل ايمن الزهيري امين حزب الحرية والعدالة بجنوب سيناء فى احداث النصب التذكاري بالقاهرة وقد شارك العشرات بالمسيرة وحملوا لافتات كبيرة لا مين حزب الحرية والعدالة مكتوب عليها ” الشهيد بأذن الله ايمن الزهيري. شهيد الانقلاب الدموى” .

وطافت المسيرة شوارع طور سيناء وهتفوا” هما معاهم ضرب النار واحنا معانا عزيز جبار” وحياة دمك يا شهيد ثورة تانية من جديد” .

وكان قتل امين حزب الحرية والعدالة فى احداث النصب التذكاري بالقاهرة بعد ان سافر الخميس وعشرات المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى فى اعتصام رابعة العدوية.

وقد دفن امين حزب الحرية والعدالة بمسقط راسه بالشرقية وقد شارك بعض اعضاء حزب النور والسلفيين للأول مرة في مسيرة تشييع جنازته وتقدمت جميع الاحزاب بجنوب سيناء بنعيه على مواقع التواصل الاجتماعي كما نعى الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الخرية والعدالة امين الحزب بجنوب سيناء الذى قتل في احداث النصب التذكاري .

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