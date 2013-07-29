الحلقة (19) من "خلف الله": نور الشريف يطلب 50 مليون لاستخراج الكنز المفقود

كتب : أحمد العميد منذ 30 دقيقة

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "خلف الله"، خطف الحاجز زهرة الشريف التي تقوم بدورها الفنانة سميرة عبدالعزيز، الشيخ خلف الله الذي يقوم بدوره الفنان نور الشريف، واحتجزته وحاولت إقناعه بأهمية التعاون معها في البحث عن كنز مفقود في الجبال، نظير مبلغ كبير وصل إلى 15 مليون.

لكن خلف ظل مصرًا على مبلغ 50 مليون جنيه، نظير مساعدتهم على إيجاد الكنز المفقود في الصحراء، كما واجعت الحاجة زهرة الشيخ خلف الله بسيدتين يمارسون السحر، لحمايتها من خلف الله إذا ما حاول إيذاءها بالسحر، حيث هددته زهرة ومن معها بالقتل أو التعامل معه بالقوة في حين رفضه واستمر التفاوض كثيرًا.

واستطاع الشيخ خلف من التأثير على الحاجة زهرة، وبث إليها ما يخيفها قبل نومها، من هواجس وأصوات مرعبة.

يذكر أن مسلسل "خلف الله" تأليف ذكريا السيلي، وبطولة النجم القدير نور الشريف، وصبا مبارك، ومي سليم، وعبير صبري، سميرة عبدالعزيز وخليل مرسي، وعبير منير، ومحمد حلاوة، ومن إنتاج شركة بانوراما للإنتاج الفني ومن إخراج حسني صالح.

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