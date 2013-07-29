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الحلقة (16) من "الرجل العناب": عصفور يشكك في تصنيفه ثانيا بعد الرجل العنكبوتي

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الحلقة (16) من "الرجل العناب": عصفور يشكك في تصنيفه ثانيا بعد الرجل العنكبوتي الحلقة (16) من "الرجل العناب": عصفور يشكك في تصنيفه ثانيا بعد الرجل العنكبوتي

كتب : محمد عاشور منذ 28 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (16) من مسلسل "الرجل العناب"، إعداد "بيرم"، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد، لتنفيذ مداخلة مصورة مع برنامج "صريح الفيل"، الذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله، في قناته.

وقام "عصفور"، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي، بالاتفاق مع "بيرم"، الحديث مع صريح بيه، مثنيا على دوره في خدمة المجتمع.

وأوضح عصفور أن انضمامه لحزب "الصراحة راحة"، جاء لثقته في مجهودات "صريح بيه"، لخدمة البلاد والمواطنين، شكك في المجلات الأجنبية التي صنفته في المركز الثاني بعد الرجل العنكبوتي، مؤكدا أن لابد أن يكون في التصنيف الأول، وبعدها تشاجر مع "بيرم"، وهرب.

يذكر أن مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

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