الحلقة 19 من مسلسل "سكتم بكتم4": "دحيم" يعاني من العطالة

كتب : محمد شنح منذ 28 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "19" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم4"، والتي تحمل عنوان "العطالة"، حيث يجلس "دحيم" في منزله بدون عمل، ويطلب من أبيه كل يوم أموال، ويدخل في شجارات يومية معه بسبب الحالة التي هو بها.

ويعاني "دحيم" البطالة منذ خمس سنوات، أي من وقت تخرجه من الجامعة مثله مثل باقي الشباب، وبحث عن عمل في جميع الشركات والمؤسسات إلا أنه لم يجد أي شيء.

يذكر أن مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفة بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، المسلسل تأليف عبد العزيز المدهش، والمخرج محمد العوالي.