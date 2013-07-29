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الحلقة (17) من "الرجل العناب": صريح يستضيف عصفور في "الفيل على الدرفيل"

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الحلقة (17) من "الرجل العناب": صريح يستضيف عصفور في "الفيل على الدرفيل" الحلقة (17) من "الرجل العناب": صريح يستضيف عصفور في "الفيل على الدرفيل"

كتب : محمد عاشور منذ 27 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (17) من مسلسل "الرجل العناب"، استضافة "صريح" الذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله، لعصفور، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي في برنامجه "الفيل على الدرفيل".

وتكلم "عصفور" في الحلقة عن ذكرياته مع صريح، الذي تربى على يده، ثم تحدث بشكل غير لائق عن صريح، وعن "سوبر مان" والرجل العنكبوت، واضطر صريح لإنهاء الحلقة، وبعدها هرب "عصفور".

وبعدها قرر "الرجل العنكبوت" من أمريكا أن يسافر إلى ليأخذ حقه من الرجل العنابي، الذي أهانه، بعدما رفض "سوبر مان" والرجل "الوطواط السفر معه.

وأعلن "بيرم" في برنامج "الفيل على الدرفيل"، أنه أصبح المتحدث الرسمي باسم الرجل العناب.

يذكر أن مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

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