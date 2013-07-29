الحلقة (19) من "زمن البرغوت2": شهيرة تخبر عفاف بطبيعة مشاعر شاهر تجاهها

كتب : الوطن منذ 26 دقيقة

بدأت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "زمن البرغوت" الجزء الثاني، باستئناف رحلة أبو وضاح وزوجته إلى بلاد الحجاز، حيث يتبقى يومان فقط على الوصول، كما تكلف محمد الإسكافي تصليح الحاصل الخاص بابي وضاح بعد تدميره إثر الحريق الذي دبره صفوان.

ووجدت عفاف بين أغراض شاهر مصوغات ذهبية ظنته جلبها لإتمام خطبته من سعاد، وسرعان ما دخل وطلب منها أن تجلب له المصوغات قبل عرس أخته فهمية، ليهديها إياهها ووجد بيدها إحدى الأساور، فقالت له إنها أعجبتها، فقررت أن تجربها فوعدها بمثل هذه المصوغات.

وقررت عفاف أن تسبق هي وتذهب لأخته شهيرة وتصحبها لخطبة سعاد لشاهر، ولكن سبقتها شهيرة في فتح الموضوع مع شاهر، وقال لها إنه يحب عفاف ولا يريد غيرها زوجة، وبعدها أبلغت شهيرة تلك الكلمات لعفاف أسعدتها واتضحت لها جميع الأمور واعترفت لها هي الأخرى بحبها له وبطبيعة العلاقة بينهما من اليوم الأول لزواجهمان واستعانت بها لتحضير المنزل من أجل بداية حياتهما الجديدة.