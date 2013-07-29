أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (19) من "زمن البرغوت2": شهيرة تخبر عفاف بطبيعة مشاعر شاهر تجاهها

Google+ Print
الحلقة (19) من "زمن البرغوت2": شهيرة تخبر عفاف بطبيعة مشاعر شاهر تجاهها الحلقة (19) من "زمن البرغوت2": شهيرة تخبر عفاف بطبيعة مشاعر شاهر تجاهها

كتب : الوطن منذ 26 دقيقة

بدأت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "زمن البرغوت" الجزء الثاني، باستئناف رحلة أبو وضاح وزوجته إلى بلاد الحجاز، حيث يتبقى يومان فقط على الوصول، كما تكلف محمد الإسكافي تصليح الحاصل الخاص بابي وضاح بعد تدميره إثر الحريق الذي دبره صفوان.

ووجدت عفاف بين أغراض شاهر مصوغات ذهبية ظنته جلبها لإتمام خطبته من سعاد، وسرعان ما دخل وطلب منها أن تجلب له المصوغات قبل عرس أخته فهمية، ليهديها إياهها ووجد بيدها إحدى الأساور، فقالت له إنها أعجبتها، فقررت أن تجربها فوعدها بمثل هذه المصوغات.

وقررت عفاف أن تسبق هي وتذهب لأخته شهيرة وتصحبها لخطبة سعاد لشاهر، ولكن سبقتها شهيرة في فتح الموضوع مع شاهر، وقال لها إنه يحب عفاف ولا يريد غيرها زوجة، وبعدها أبلغت شهيرة تلك الكلمات لعفاف أسعدتها واتضحت لها جميع الأمور واعترفت لها هي الأخرى بحبها له وبطبيعة العلاقة بينهما من اليوم الأول لزواجهمان واستعانت بها لتحضير المنزل من أجل بداية حياتهما الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان