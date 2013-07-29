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مقتل جندي وإصابة 8 في هجوم على معسكر للجيش في سيناء

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مقتل جندي وإصابة 8 في هجوم على معسكر للجيش في سيناء مقتل جندي وإصابة 8 في هجوم على معسكر للجيش في سيناء

كتب : الأناضول منذ 48 دقيقة

قُتل جندي وأصيب ثمانية آخرين، فجر اليوم، في هجوم لمسلحين مجهولين على معسكر للجيش بمنطقة الصفا بمدينة رفح بسيناء.

وقالت مصادر طبية، إن الجندي القتيل هو محمود على محمد (22 عاما)، مضيفة أن الجنود المصابين هم: أحمد عباس إسماعيل، أمير السيد حجازى، رامى شاكر السيد، محمود ضاحى مرعى، السيد رمضان السيد، محمود محمد عبدالجواد، محمد السيد مبارك، عصام محمد شحاتة، وجميعهم مصابون بطلقات نارية تم نقلهم لمستشفى العريش العسكري.

وأشارت المصادر إلى أن طفلا مدنيا أصيب بشظية جراء الهجوم ذاته وتم نقله للعلاج بمستشفى رفح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، فيما لم تعلق السلطات المصرية حتى الآن.

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