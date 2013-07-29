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الحلقة (18) من "جار القمر": سعاد تطلب من مروان التقدم لخطبتها

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الحلقة (18) من "جار القمر": سعاد تطلب من مروان التقدم لخطبتها الحلقة (18) من "جار القمر": سعاد تطلب من مروان التقدم لخطبتها

كتب : شريف حسين منذ 5 دقائق

في الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل الكويتي "جار القمر"، يخبر صديق مروان أخته حلا، برغبته في الزواج منها وبحبه لها، فترفض عرضه وتشك في أن أخيها هو من وجهه لذلك العرض.

وتجلس عنود حزينة بعد أن أنهت علاقتها بنوح، وكذلك يجلس نوح يتذكر ذكرياتهما معا، فيما تهاتف سعاد مروان وتخبره برغبتها في الزواج منها وتطلب منه التقدم لخطبتها، فيحاول الهروب منها، حيث إنه على علاقة بشهد الآن، التي تتحدث إليه خلال أحداث الحلقة وتقول له إنها اشتاقت إلى سماع صوته، فيخبرها بأنه سوف يزورها في العمل حتى يعودان سويا.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.

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