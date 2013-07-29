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شهود: الإخوانى عمرو زكى حرض أنصار مرسى على ضرب أهالى "أبو حشيش"

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شهود: الإخوانى عمرو زكى حرض أنصار مرسى على ضرب أهالى "أبو حشيش" شهود: الإخوانى عمرو زكى حرض أنصار مرسى على ضرب أهالى "أبو حشيش"

اتهم عدد من أهالى عزبة أبو حشيش، التابعة لمنطقة حدائق القبة، وشهود العيان النائب بمجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة عمرو زكى، بالتحريض على الاشتباكات التى وقعت بين عائلة "الفيايمة"ـ المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، وأهالى عزبة "أبو حشيش".

وأكد الأهالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عددا من الأشخاص المنتمين للعائلة قاموا بإطلاق الأعيرة النارية باتجاههم من أعلى كوبرى أكتوبر بتوجيهات من النائب عمرو زكى.

فيما عثر الأهالى ورجال الأمن على أسلحة ومفرقعات فى أحد المحال المملوكة لعائلة الفيايمة، حيث أبلغوا الشرطة بوجود بندقيتين، وشماريخ، وبارود، وأعيرة خرطوش، وجارى تحريزهم من قبل قوات الأمن.

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مصر 365