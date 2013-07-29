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ألتراس أزهري ينظم مظاهرة ضد العسكر في بورسعيد الثلاثاء المقبل

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ألتراس أزهري ينظم مظاهرة ضد العسكر في بورسعيد الثلاثاء المقبل ألتراس أزهري ينظم مظاهرة ضد العسكر في بورسعيد الثلاثاء المقبل

تنظم رابطة التراس أزهري بورسعيد وقفة احتجاجية موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مسيرة غدا الثلاثاء تنطلق من مسجد الغفور الرحيم بجوار منطقة بورسعيد الأزهرية عقب صلاة العشاء لمناصرة محمد مرسي الرئيس المعزول و جماعة الإخوان المسلمين والتنديد ضد العسكر وما يحدث من إحداث القتل في رابعه كلنا مشروع شهيد.

جاءت المظاهرة ردا علي إحداث عنف من شباب لبورسعيد قاموا بإحراق و تحطيم محلات تابعين لتيارات إسلامية عقب مقتل شخصين و إصابة 28 فيما لقي شابي مصرعه في إضرام حريق بمحل مؤمن للعطور و إصابة شخصين تابعين للإخوان المسلمين.

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