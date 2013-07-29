الأهلي في أزمة بعد رفض أورلاندو تأجيل المباراة

رفض فريق أورلاندو بايرتس تأجيل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا من الرابع من أغسطس إلى التاسع من الشهر نفسه، وهو ما يضع الفريق الأحمر في أزمة.

الأهلي كان قد أرسل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا رسميا يطلب التأجيل لرغبة الجهاز الفني في تفادي اللعب أثناء الصيام مثلما حدث مع الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن فريق أورلاندو رفض تأجيل المباراة، وهو ما يجبر الأهلي على لعب اللقاء في شهر أثناء الصيام بسبب عدم وجود أضواء كافية على ملعب الجونة.

الأمن يرفض استضافة أي مباراة للأهلي والزمالك في القاهرة أو المحافظات القريبة حتى يسيطر على أعداد الجماهير التي ترغب في حضور المواجهات الإفريقية.

ولعب الأهلي مع الزمالك في أولى المباريات بمرحلة المجموعات للقطبين وانتهت بالتعادل 1-1، وظهر اللاعبون في حالة بدنية سيئة نتيجة خوض اللقاء أثناء الصيام.