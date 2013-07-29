أنباء عن تفكيك قنبلة بطرابلس بشمال لبنان.. واعتداء على جندي من الجيش

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

أفادت الأنباء الواردة من مدينة طرابلس بشمال لبنان بأنه تم العثورعلى قنبلة، وأن الجيش اللبناني قام بتفكيكها.

وذكرت قناة "إل بي سي" اللبنانية أنه عثر على القنبلة في طريق مشروع الحريري في طرابلس، وأن فوج الهندسة في الجيش اللبناني قام بتفكيكها".

كما ذكرت تقارير إعلامية أخرى أن "مسلحين اعتدوا بالضرب على جندي في الجيش اللبناني في منطقة القبة بطرابلس".

يذكر أن مدينة طرابلس بشمال لبنان تعاني من حالة من الانفلات الأمني سواء نتيجة احتقان طائفي بين السنة والعلويين أو نتيجة أنشطة مجموعات سلفية، أو بسبب خلافات ذات طابع عائلي.