البشير يتعهد بإنهاء معاناة مواطني جنوب كردفان ورعاية أسر الشهداء

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن هذا العام سيكون آخر عام لمعاناة أهل جنوب كردفان، وتعهد برعاية الدولة لأسر الشهداء وبعودة الأمن والاستقرار لمنطقة الجبال بجنوب كردفان.

وأشاد البشير، لدى زيارته الأحد لأسرة الشهيد مكي كوكو بمنزلهم بمحلية شرق النيل والتي احتسبت أربعة شهداء، بالتعايش السلمي الموجود في جنوب كردفان، ووصفه بأنه غير موجود في أي مكان، ومنتقدا في ذات الوقت دعاوى الذين يسعون إلى الحروب والاقتتال والزعزعة وعدم الاستقرار، مشيرا، خلال الزيارة التي رافقه خلالها وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم حسين، إلى علاقته الحميمة بمجتمع كردفان والتي تعود لسنوات طويلة جاب خلالها فيافي كردفان ونشأت بينه وبينهم علاقات قوية.