الخرطوم تؤكد تأجيل إغلاق الأنبوب الذي يعبر من خلاله نفط جنوب السودان

كتب : أ ف ب منذ 22 دقيقة

أكدت الخرطوم، أمس، قرارها بتأجيل إغلاق الأنبوب الذي يعبره نفط جنوب السودان إلى 22 أغسطس المقبل، وذلك بعدما كانت هددت بإغلاقه في 1 أغسطس متهمة جوبا بدعم المتمردين السودانيين.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن "وزارة النفط أبلغت الشركات العاملة في مجال النفط بتعديل الموعد المضروب لقفل أنابيب النفط من السابع من أغسطس إلى الثاني والعشرين منه، وذلك إثر موافقة السودان على تمديد المهلة المحددة لقفل الأنابيب بناء على طلب الوسيط الأفريقي".

وتوعدت الخرطوم في بداية يونيو بوقف نقل نفط جنوب السودان في إجراء عقابي لجوبا في ضوء اتهامها بدعم المتمردين السودانيين.