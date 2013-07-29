استمرار توافد المحتجين إلى ساحة باردو بتونس من المعارضين والمؤيدين للحكومة

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

تواصل توافد المحتجين إلى ساحة باردو بتونس من المعارضين للحكومة والمطالبين بإسقاطها وبحل المجلس التأسيسي، وكذلك من المساندين للحكومة الحالية والمطالبين باحترام الشرعية.

وقالت وكالة أنباء تونس "وات" إن الجانبين رفعا الشعارات والشعارات المضادة، حيث ينادي معارضو الحكومة بإسقاطها وحل المجلس التأسيسي وكل الهياكل المنبثقة عنه، في حين يشدد الشق المدافع عن الشرعية على ضرورة الإبقاء على شرعية المجلس وعلى التمسك بالحكومة المؤقتة.

وقال النائب إبراهيم القصاص "إن النواب المنسحبين أكدوا خلال اجتماعهم الأحد على ضرورة التمسك بمطالبهم المتمثلة في إسقاط الحكومة، وفي حل المجلس الوطني التأسيسي، مع رفضهم الدعوة التي وجهها لهم رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مساء أمس لمراجعة قرار الانسحاب"، مضيفا أن عدد النواب المنسحبين بلغ حتى الآن 62 نائبا، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع 3 نواب آخرين قد يلتحقوا بمجموعة المنسحبين.