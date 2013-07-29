أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

استمرار توافد المحتجين إلى ساحة باردو بتونس من المعارضين والمؤيدين للحكومة

Google+ Print
استمرار توافد المحتجين إلى ساحة باردو بتونس من المعارضين والمؤيدين للحكومة استمرار توافد المحتجين إلى ساحة باردو بتونس من المعارضين والمؤيدين للحكومة

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

تواصل توافد المحتجين إلى ساحة باردو بتونس من المعارضين للحكومة والمطالبين بإسقاطها وبحل المجلس التأسيسي، وكذلك من المساندين للحكومة الحالية والمطالبين باحترام الشرعية.

وقالت وكالة أنباء تونس "وات" إن الجانبين رفعا الشعارات والشعارات المضادة، حيث ينادي معارضو بإسقاطها وحل المجلس التأسيسي وكل الهياكل المنبثقة عنه، في حين يشدد الشق المدافع عن الشرعية على ضرورة الإبقاء على شرعية المجلس وعلى التمسك بالحكومة المؤقتة.

وقال النائب إبراهيم القصاص "إن النواب المنسحبين أكدوا خلال اجتماعهم الأحد على ضرورة التمسك بمطالبهم المتمثلة في إسقاط الحكومة، وفي حل المجلس الوطني التأسيسي، مع رفضهم الدعوة التي وجهها لهم رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مساء أمس لمراجعة قرار الانسحاب"، مضيفا أن عدد النواب المنسحبين بلغ حتى الآن 62 نائبا، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع 3 نواب آخرين قد يلتحقوا بمجموعة المنسحبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات