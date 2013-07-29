المنوفية تودع 4 من أنصار مرسي قتلوا في أحداث "طريق النصر"

كتب : محمود الحصرى وسحرعون منذ 26 دقيقة

شيع المئات من أهالى محافظة المنوفية، 4 ضحايا فى أحداث الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بطريق النصر أمام المنصة، من أبناء مراكز منوف والشهداء وشبين الكوم وقويسنا، إلى مثواهم الأخير.

واستقبلت قرية جزى مركز منوف، كرم عبد اللاه مهية 33 سنة جزار، أحد الضحايا، وشيعت جنازته وسط المئات من أهالى القرية عقب صلاة المغرب، كما أستقبلت قرية سلامون بحرى مركز الشهداء جثمان الشاب محمود سعيد رمضان 17 سنة، وشيعت جنازته لمثواه الأخير بمقابر العائلة، فيما شيع أهالى قرية السلامية مركز قويسنا جنازة محمد سمير السيد 20 سنة الذى تصادف مروره بطريق النصر بالقرب من اعتصام رابعة العدوية وقت وقوع الاشتباكات، وأصيب بطلق نارى فى الصدر.

كما شيع المئات من أهالى قرية الكوم الأخضر مركز شبين الكوم، رفيق توفيق عسكر 30 سنة، وسادت حاله من الغضب والحزن بين أصدقائه، بعد علمها باستشهاده حيث يحكى عبدالستار هندية صديق عسكر، وكان بجواره وقت مقتله، مؤكدا على أنهما علما بقوع عدة حالات إصابات فى شارع النصر، وذهبوا من أجل نقل المصابين وإسعافهم، وأنه أثناء إسعافه لأحد المصابين وجد رفيق ملقى على الأرض ورصاصة تخترق رأسه من الخلف.