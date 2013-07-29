أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

المنوفية تودع 4 من أنصار مرسي قتلوا في أحداث "طريق النصر"

Google+ Print
المنوفية تودع 4 من أنصار مرسي قتلوا في أحداث "طريق النصر" المنوفية تودع 4 من أنصار مرسي قتلوا في أحداث "طريق النصر"

كتب : محمود الحصرى وسحرعون منذ 26 دقيقة

شيع المئات من أهالى محافظة المنوفية، 4 ضحايا فى أحداث الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بطريق النصر أمام المنصة، من أبناء مراكز منوف والشهداء وشبين الكوم وقويسنا، إلى مثواهم الأخير.

واستقبلت قرية جزى مركز منوف، كرم عبد اللاه مهية 33 سنة جزار، أحد الضحايا، وشيعت جنازته وسط المئات من أهالى القرية عقب صلاة المغرب، كما أستقبلت قرية سلامون بحرى مركز الشهداء جثمان الشاب محمود سعيد رمضان 17 سنة، وشيعت جنازته لمثواه الأخير بمقابر العائلة، فيما شيع أهالى قرية السلامية مركز قويسنا جنازة محمد سمير السيد 20 سنة الذى تصادف مروره بطريق النصر بالقرب من اعتصام رابعة العدوية وقت وقوع الاشتباكات، وأصيب بطلق نارى فى الصدر.

كما شيع المئات من أهالى قرية الكوم الأخضر مركز شبين الكوم، رفيق توفيق عسكر 30 سنة، وسادت حاله من الغضب والحزن بين أصدقائه، بعد علمها باستشهاده حيث يحكى عبدالستار هندية صديق عسكر، وكان بجواره وقت مقتله، مؤكدا على أنهما علما بقوع عدة حالات إصابات فى شارع النصر، وذهبوا من أجل نقل المصابين وإسعافهم، وأنه أثناء إسعافه لأحد المصابين وجد رفيق ملقى على الأرض ورصاصة تخترق رأسه من الخلف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان