مقتل جندى وإصابة آخر فى هجوم مسلح وسط اليمن

لقى جندى يمنى حتفه، وأصيب آخر برصاص مجموعة مجهولة من المسلحين فى محافظة البيضاء وسط البلاد، بحسب مصدر أمنى يمنى.

وقال المصدر، إن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النيران على جنديين كانا يمران بالقرب من معسكر اللواء 139 ميكا الذى ينتميان له، مما أدى مقتل أحدهما، وإصابة الآخر.

ولم تعلن أى جهة أمنية مسئوليتها عن الحادث، كما لم تصدر أى جهة مسئولة فى البلاد أى بيان رسمى بشأن ذلك الهجوم.

ويعانى اليمن اضطرابات أمنية شديدة، ومن آن إلى آخر تتكرر عمليات اغتيال لشخصيات سياسية وغير سياسية، فضلاً عن تفجيرات، وعمليات اختطاف؛ طلباً للفدية أو إطلاق سراح سجناء فى قضايا جنائية.