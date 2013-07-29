الحلقة (17) من "سكر وسط": سعاد تنجو من خطة جميل لاغتصابها.. وصدمة كبيرة لحازم بسبب ضياع حلمه

كتب : محمود عباس الأحد 28-07-2013 23:13

تبدأ الحلقة 17 من سكر وسط بنجاة سعاد من خطة جميل للاختلاء بها في بيتها، حيث يحاول جميل وأصدقاؤه شغل زوجها عصام عن بيته ويذهب جميل لها، ولكن القدر عرض زوجها عصام إلى آلام حادة في الرأس يعود على أثرها لبيته، ويكتشف جميل عودته ويهرب قبل أن ينفذ خطته المشبوهة.

وتدور الحلقة 17 من مسلسل سكر وسط حول العلاقة التي تنشأ بين نبيل ولينا، صديقة جومانة، حيث تقوم لينا بمساعدة نبيل في شراء ملابس جديدة لولده والخروج معه بشكل إسبوعي إيذانا بعلاقة مودة بينهما، وتنتقل الحلقة إلى حازم الذي يصاب بصدمة كبيرة حينما يعلم أن والده ينوي بناء قرية سياحية أمام قطعة الأرض التي اتخذها حازم لعمل مشتل زراعي عليها، ويحاول إقناع والده بالتراجع إلا أن محاولته تبوء بالفشل، وتستمر إنصاف في عمليات النصب التي تقوم بها ضد الفتيات المغتصبات، ويأتي الدور على عزة، حبيبة وائل، التي تهددها إنصاف بفضح سرها حيال عدم إعطائها مبلغ مالي ضخم لشراء سكوتها، ويخطط جميل وأصدقاؤه سرقة أحد البيوت المجاورة لهم للتحصل على أموال أصحابه، ويحاول جميل إقناع أبيه بقلب نشاط محلهما إلى مكتب عقاري يعملون به، ويقتنع أبو جميل بهذه الفكرة ويبدأان في تنفيذها، وتدور مشاجرة حامية بين جهاد ومخدومه ناجي بسبب محاولة جهاد لإذلاله، وتنتهي المشاجرة بطرد جهاد له من خدمته دون أن يعطي له مقابل هذه الفترة ويتعهد ناجي بالانتقام لكرامته.

يذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.