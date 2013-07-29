أخبار عاجلة

كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا -
نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟ -
"البنطلون الأبيض" هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (19) من "لن أطلب الطلاق": يوسف يتفاجأ بطلب زواج أخيه من "سندس" لأنه يحبها

Google+ Print
الحلقة (19) من "لن أطلب الطلاق": يوسف يتفاجأ بطلب زواج أخيه من "سندس" لأنه يحبها الحلقة (19) من "لن أطلب الطلاق": يوسف يتفاجأ بطلب زواج أخيه من "سندس" لأنه يحبها

كتب : سارة محمد الأحد 28-07-2013 23:16

في الحلقة التاسعة عشر من المسلسل الخليجي "لن أطلب الطلاق"، يظهر نايف ابن خالد وهو مستاء من زوجه أبيه، وتشكى نوال لأبنتها من ابيها لأنه غير مهتم بها ولم يسأل عنها، ويعترف يوسف لوالدته بأنه يحب "سندس ولا يريد أن يكسر قلب اخيه وتنصحه بأنه لابد أن يتحدث معها.

يظهر صديق عبد الله زوج نوال وهو ينصحه بأن يتزوج من الذى يحبها، ويتشاجر خالد مع ابنه نايف لأنه يتعامل مع زوجته بطريقة سيئة، وتطلب نوال من زوجها أن تأخذ ابنهم إلى الدكتور لأنه مريض ولكنه يرفض لارتباطه بمواعيد أخرى، وتشاهد حنان زوجها وهو مع زوجته الجديدة ويتسوق معها رغم أنها كانت دائما تطلب منه ذلك وهو كان دائم الرفض، ويذهب يوسف ليخبر "سندس" بأنه حبها ويتفاجأ بها تخبره بأنها قررت الزواج من أخيه نايف، وتذهب حنان إلى عملها وتفاجأ بإرسال عبد الله لها باقة من الورد لشكرها على وقوفها بجانبه في مشروعه.

"لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وتشارك في البطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي الكندري وأزهار الحلوجي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان