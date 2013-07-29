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الحلقة (18) من "قرمش": شاب يقف أمام منزل زين للدخول على الإنترنت.. لكنها تعتقد أنه معجب بها

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الحلقة (18) من "قرمش": شاب يقف أمام منزل زين للدخول على الإنترنت.. لكنها تعتقد أنه معجب بها الحلقة (18) من "قرمش": شاب يقف أمام منزل زين للدخول على الإنترنت.. لكنها تعتقد أنه معجب بها

كتب : سارة سعيد الأحد 28-07-2013 23:17

شهدت أحداث الحلقة (18) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "أني أحبك" اهتمام الفتاة زين بالشعر وإدمانها لكتب نزار قباني وأبو نواس، واهتماما بالأفلام الرومانسية الهندية، وملاحظتها وقوف شاب "طارق العلي" أمام منزلها يراقبها ليلا نهارا.

وتسعد زين عندما تشاهد هذا الشاب من شرفتها، وتراقبه هي أيضا دون أن يرى وتحزن عندما لا تجده، وعندما تواجهه زين بوقوفه أمام منزلها عدة أيام يخبرها أنه لا يعرفها ويراها لأول مرة، ويقف في هذا المكان لتوافر الإنترنت مجانا في هذا المنطقة، وتغضب زين وتتركه وتذهب.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.

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