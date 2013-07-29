الحلقة (18) من "قمر الشام": نذير يحرق محل أبو عبده.. ومأمون يغادر المستشفى

كتب : مروة مدحت الأحد 28-07-2013 23:21

تبدأ أحداث الحلقة (18) من مسلسل "قمر الشام" بطلب المعلم شهران من طبيب المستشفى الإذن لخروج مأمون ويوافق الطبيب، ويذهب نذير إلى الزعيم أبو حمزة ليحكي له عن زيارة مرزوق له، ويطلب المعلم "أبو عبده" من مرزوق أن يعرف كيف يتحدث أهل الحارة عن خبر وفاته.

يحاول أبو يوسف توقع ما قد يفعله به المعلم شهران والزعيم أبو حمزة، ويدخل نذير إلى محل أبو عبده ليجمع الأموال الموجودة به، وتخبر نوال زوجها بكري أن عفاف كانت على علاقة بنادر، وأن ليلى شقيقته كانت تعلم بالأمر، فيتشاجر معها بسبب ما تقوله على خالته.

يشعل نذير النيران في محل "أبو عبده"، ويرى أهل الحارة احتراق محل أبو عبده أثناء خروجهم من المسجد، ويخبر موفق أخيه نذير أنه راه وهو يحرق محل أبو عبده، ويطلب منه تفسير فيتركه نذير ويذهب، ويوافق المعلم أبو بكري على إعطاء منزل عفاف لابنه بكري وزوجته، ويوضح لأم بكري أن نوال زوجة ابنها تخيرهم بين أن تأخذ المنزل وأن تتحدث عن علاقة عفاف ونادر.

تأتي قوة من الشرطة إلى منزل القاضي لأخذ البلطجية الذين تعدوا على شهران وقتلوا صبحي، ويتحدث شهران مع مأمون عن العمل، ويطلب منه أن يفتح محل المعلم صبحي أخيه، الذي أغلق منذ وفاته، ويقف فيه.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا ومنى واصف وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي والإخراج لمروان بركات.