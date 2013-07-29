أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (19) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": ياسمين تعترف لأسامة بحبها.. وتدهور حالة آدم بعد وفاة ريم

Google+ Print
الحلقة (19) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": ياسمين تعترف لأسامة بحبها.. وتدهور حالة آدم بعد وفاة ريم الحلقة (19) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": ياسمين تعترف لأسامة بحبها.. وتدهور حالة آدم بعد وفاة ريم

كتب : سارة سعيد الأحد 28-07-2013 23:32

شهدت أحداث الحلقة (19) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، اكتشاف دانا زوجة عاصم "عمرو صالح" أنه يخونها مع رانيا العاملة بمطعم مريم، وأخبرت ياسمين "أمينة خليل" بذلك التي صدمت بمعرفتها.

ويذهب آدم لريم في المستشفى ليتفاجأ بنبأ وفاتها، وتدهورت حالة آدم النفسية والصحية بعد عزاء ريم، ومن ناحية أخرى اعترفت ياسمين لأسامة أنها تحبه، وتصمم رانيا على الوقيعة بعاصم للزواج منها لتنتقم من شهاب الذي رفض مرافقتها وهي ترافق عاصم.

ويحاول إبراهيم التقرب من سماح بضغط من أم حنان "رجاء الجداوي"، وعندما يسألها عن فتاة لتعمل معهم بالمطبخ، عرضت عليه العمل معهم، وشجعته أم حنان على عمل سماح معهم بالمطبخ حتى يستطع التقرب منها أكثر وينسي مريم.

يذكر أن مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان