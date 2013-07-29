الحلقة (19) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": ياسمين تعترف لأسامة بحبها.. وتدهور حالة آدم بعد وفاة ريم

كتب : سارة سعيد الأحد 28-07-2013 23:32

شهدت أحداث الحلقة (19) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، اكتشاف دانا زوجة عاصم "عمرو صالح" أنه يخونها مع رانيا العاملة بمطعم مريم، وأخبرت ياسمين "أمينة خليل" بذلك التي صدمت بمعرفتها.

ويذهب آدم لريم في المستشفى ليتفاجأ بنبأ وفاتها، وتدهورت حالة آدم النفسية والصحية بعد عزاء ريم، ومن ناحية أخرى اعترفت ياسمين لأسامة أنها تحبه، وتصمم رانيا على الوقيعة بعاصم للزواج منها لتنتقم من شهاب الذي رفض مرافقتها وهي ترافق عاصم.

ويحاول إبراهيم التقرب من سماح بضغط من أم حنان "رجاء الجداوي"، وعندما يسألها عن فتاة لتعمل معهم بالمطبخ، عرضت عليه العمل معهم، وشجعته أم حنان على عمل سماح معهم بالمطبخ حتى يستطع التقرب منها أكثر وينسي مريم.

يذكر أن مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.