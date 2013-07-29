الحلقة (19) من "الركين": تهاني تقع في حب جيكا.. وسميح يبدأ تسجيل مقابلاته المشبوهة بمنزله

كتب : محمود عباس الإثنين 29-07-2013 00:09

تبدأ الحلقة 19 من مسلسل الركين باكتشاف تهاني لدخول فرحانة المفاجئ لمكتب سميح، ولكن الأخيرة تقنعها بأن مجيءها كان بناءً على طلب سيدتها لمناقشة بعض الأمور القانونية مع سميح، ويقوم سميح بإعطاء فرحانة عنوان شقته الجديدة لتقابله فيها.

وتدور الحلقة 19 من مسلسل الركين حول انكشاف علاقة فوزي، مدرس الألعاب، الحفية بفرحانة ومعرفته بدخولها في علاقة جديدة مع سميح، وتبدأ تهاني في التفكير في نظرات جيكا لها وحرصه الشديد عليها وتشعر بميل قلبها له وتحاول التقرب منه، ويقوم سميح بتسجيل مقابلته المريبة مع فرحانة، وينوي أن تكون تلك المقابلة هي بداية تسجيلاته المريبة داخل شقته الجديدة، وتنتقل الحلقة إلى راضي ،شقيق جيكا، الذي تكتشف شقيقتهما سعاد بانكسار قدمه نتيجة لعبه الكرة مع زملائه وتتعهد بإبلاغ جيكا بالأمر لوقفه عند حدوده، وتستمر سميحة في تدريباتها لأداء الدور الذي أسنده لها المخرج طرق، وتستمر في التنسيق مع جيكا لمنع مقابلتها مع سميح حفاظا على سلامتها وسلامته، وتلفت الحلقة إلى الفساد الضريبي الذي عم البلاد في فترة ما قبل الثورة من خلال مناقشة بين فؤاد وألفت ودرويش، وتثبت أن المواطن المصري يقوم بدفع ضرائب تفوق دخله، وتنتهي الحلقة بتشكك جنيدي من وفاة شفيق في شقته وحيدا لعدم تجاوبه مع نداءاته المتكررة، وعدم ظهوره في الشارع لعدة أيام طويلة، ويتشكك جيكا، أيضا، في تورط فوزي في هذا الأمر.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبد الحميد، ويشارك في بطولته مفيد عاشور ومحمد متولي وأحمد خليل ومحمود الجندي وسعيد ترابيك.