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الحلقة (18) من "عطر الجنة": مروة تهرب من بيت زوجها

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الحلقة (18) من "عطر الجنة": مروة تهرب من بيت زوجها الحلقة (18) من "عطر الجنة": مروة تهرب من بيت زوجها

كتب : ندى سامي منذ 55 دقيقة

دارت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل عطر الجنة حول هروب مروة من بيت زوجها وذهب للعيش مع منال في بيتها بسبب معاملتة القاسية لها وضربه وإهانته لها، فنصحتها منال أن تخبر أمها، فذهب بشارة زوج مروة إلى بيت والدها وسأل عنها وأخبر أمها أنها تركت البيت من يوم الزفاف ولا يعرف عنها أي شيء.

بعد أن سمعت أم منال خبر هروب ابنتها من المنزل سقطت علي الأرض مغشيًا عليها، فأسرعت هند بها إلي المستشفي، وبعد أن فاقت طلبت من هند أن تخرجها من المستشفي لتبحث عن أبنتها، ولكن هند صرحت لها عن شعورها بأن بشارة زوج مروة يكذب عليها لأن أختها لا يمكن أن تفعل ذلك.

خرجت والده هند من المستشفي وأخذت تبحث عن ابنتها وذهبت إلي الفندق الذي شهد فيه حفل الزفاف لتسأل عنها، فأخبرها أحد العاملين أنها تركت الفندق بعد الفرح مباشرة وأخذ زوجها يبحث عنها، وذلك بعد أن دفع له بشارة مبلغ من المال ليروي عليهم ذلك.

يذكر أن مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.

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