رئيس البرلمان العربي يندد بالاغتيالات السياسية

كتب : بهاء الدين محمد منذ 26 دقيقة

دعا رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجِروان، إلى نبذ ثقافة الاغتيالات السياسية، معتبرا إياها جريمة إنسانية وأخلاقية وسياسية.

وأكد الجِروان أن مثل هذه الاغتيالات لم تنجح يوما في إقصاء الخصوم السياسيين أو تكميم أفواه المعارضين.

وقَال الجِروان: "إننا في البرلمان العربي نأسف بشدة لمقتل المعارض التونسي "محمد البراهمي" والمحامي الليبي البارز "عبدالسلام المسماري" متقدمين بالتعازي لأهل الفقيدين ومتمنيين أن يلهمهم الله الصبرِ والسلوان، كما دعا الجروان كل من حكومتي تونس وليبيا إلى ملاحقة المتسببين بمثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية حفاظا على الأمن والاستقرار وأرواح المواطنين أيا كانت انتماءاتهم السياسيةَ.