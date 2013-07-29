الاتحاد الإفريقي يدين اغتيال الناشط السياسي الليبي عبد السلام المسماري

كتب : أ ش أ الأحد 28-07-2013 22:56

أدانت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتورة إنكوسازانا دلاميني زوما، اليوم، اغتيال المحامي والناشط السياسي الليبي البارز عبد السلام المسماري في بنغازي بليبيا أمس الأول الجمعة.

وعبرت زوما، في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، عن تقديرها لإخلاص المسماري والتزامه بالديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا مطالبة الحكومة الليبية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تقديم مرتكبي هذا العمل الشائن إلى العدالة.

كما عبرت زوما عن قلقها إزاء الأحداث الأمنية الأخرى بما يشمل أعمال القتل والتفجيرات التي وقعت مؤخرا في ليبيا، وأكدت على دعم الاتحاد الإفريقي الكامل لجهود المؤسسات الليبية في التعامل مع التحديات الأمنية الحالية.

وحثت زوما جميع الأطراف المعنية الليبية على إعلاء مصالح بلادها فوق أي اعتبارات أخرى ومواصلة الجهود باتجاه الاكتمال الناجح للمرحلة الانتقالية الراهنة، والوفاء بالطموحات المشروعة للشعب الليبي في إرساء حكم القانون والديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد.