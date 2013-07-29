13 جريحا في انفجارين ضخمين استهدفا مجمع المحاكم ومكتب المدعي العام في بنغازي

كتب : أ ف ب الأحد 28-07-2013 23:08

أصيب 13 شخصا على الأقل بجروح في انفجارين متزامنين مساء اليوم في بنغازي بشرق ليبيا استهدفا مجمع نيابات ومحاكم شمال المدينة ومكتب المحامي العام.

وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لحماية مدينة بنغازي، العقيد محمد الحجازي، إن الانفجارين اللذين وقعا وقت حلول الإفطار خلفا أيضا أضرارا مادية جسيمة، مضيفا أن "انفجارا هز مجمع محاكم ونيابات شمال بنغازي بشارع أحمد رفيق المهدوي بجانب ساحة الحرية التي شهدت منطلق ثورة 17 فبراير 2011".

وأشار الحجازي إلى أن "انفجارا آخر هز مبنى ما يعرف بمحكمة الشعب وهي مكتب المحامي العام لمدينة بنغازي مقابل مستشفى السابع من أكتوبر في شارع جمال عبدالناصر"، لافتا إلى أن "هذا الانفجار ليس الاول من نوعه لذات المكان".

وأضاف أن "الانفجارين وقعا في وقت متزامن مع وقت إفطار الصائمين الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي. وأكد أن "13 جريحا على الأقل سقطوا جراء هذه الانفجارين"، لافتا إلى أن "إصاباتهم متفاوتة".