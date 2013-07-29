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تقرير إسباني: مالاجا يعلن ضم محمد إبراهيم خلال ساعات

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تقرير إسباني: مالاجا يعلن ضم محمد إبراهيم خلال ساعات تقرير إسباني: مالاجا يعلن ضم محمد إبراهيم خلال ساعات

قد يعلن مالاجا الإسباني عن ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك خلال ساعات، حسبما أشارت صحيفة "لا أوبنيون دي مالاجا" يوم الأحد.

ويتفاوض مالاجا مع الزمالك حول ضم صانع الألعاب الموهوب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحيفة من مصادرها داخل جدران مالاجا أن الفريق الإسباني اقترب من حسم الصفقة مقابل نصف مليون يورو للزمالك لاستعارة إبراهيم لموسم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الزمالك طلب إقامة مباراة ودية مع مالاجا في القاهرة خلال الموسم الجديد ضمن بنود الصفقة.

كما اقترب المهاجم البولندي بارتلومياج بافلوفسكي من الانضمام إلى مالاجا قادما من فريق فيدزو لودز البولندي، وتوقعت الصحيفة أن مالاجا سيعلن عن إتمام أحد الصفقتين يوم الاثنين.

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