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توافد المحتجين إلى ساحة باردو بتونس من المعارضين والمؤيدين للحكومة

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توافد المحتجين إلى ساحة باردو بتونس من المعارضين والمؤيدين للحكومة توافد المحتجين إلى ساحة باردو بتونس من المعارضين والمؤيدين للحكومة

تونس (أ. ش. أ)

تواصل توافد المحتجين إلى ساحة باردو بتونس من المعارضين للحكومة والمطالبين بإسقاطها وبحل المجلس التأسيسى، وكذلك من المساندين للحكومة الحالية والمطالبين باحترام الشرعية.

وقالت وكالة أنباء تونس (وات) إن الجانبين رفعا الشعارات والشعارات المضادة، حيث ينادى معارضو بإسقاطها وحل المجلس التأسيسى وكل الهياكل المنبثقة عنه، فى حين يشدد الشق المدافع عن الشرعية على ضرورة الإبقاء على شرعية المجلس وعلى التمسك بالحكومة المؤقتة.

وقال النائب إبراهيم القصاص "إن النواب المنسحبين أكدوا خلال اجتماعهم اليوم الأحد على ضرورة التمسك بمطالبهم المتمثلة فى إسقاط الحكومة، وفى حل المجلس الوطنى التأسيسى، مع رفضهم الدعوة التى وجهها لهم رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مساء أمس لمراجعة قرار الانسحاب".

وأوضح القصاص أن عدد النواب المنسحبين بلغ حتى الآن 62 نائبا، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع 3 نواب آخرين قد يلتحقوا بمجموعة المنسحبين.

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مصر 365

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