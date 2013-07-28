أخبار عاجلة

كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا -
نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟ -
"البنطلون الأبيض" هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفاة مصاب آخر فى اشتباكات بورسعيد أثناء محاولة إنقاذه بالمستشفى الجامعى

Google+ Print
وفاة مصاب آخر فى اشتباكات بورسعيد أثناء محاولة إنقاذه بالمستشفى الجامعى وفاة مصاب آخر فى اشتباكات بورسعيد أثناء محاولة إنقاذه بالمستشفى الجامعى

قال مصدر طبى بالمستشفى الجامعى بالإسماعيلية، إن مصابا بأحداث اشتباكات فجر اليوم ببورسعيد لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى أثناء محاولة علاجه.

وكان "شريف أحمد راضى"، (25 سنة)، مصابا بطلق نارى اخترق ظهره ليستقر فى الكبد؛ خلال وجوده صباح اليوم بالقرب من مقر عمله، وقت نشوب اشتباكات بين مؤيدى الرئيس المعزول، محمد مرسى، ومعارضين له، بعدما شيع المؤيدون جثمان أحد ضحايا اشتباكات المنصة.

وأضاف المصدر الطبى، إن راضى خضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاصة من الكبد، وخضع للملاحظة فى العناية المركزة، بغرف العمليات، لعدم وجود أسرة شاغرة بغرفة العناية المركزة، ونقل إليه 8 أكياس دم لتعويض ما فقده، لكن تأخر حالته لم يسعف الأطباء فى إنقاذه.

وقد نشبت اشتباكات فجر اليوم فى بورسعيد بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول، قتل فيها شخصين وأصيب 28 آخرين، ونتج عنها تحطيم عدد من المحلات التجارية بطريق طرح البحر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365