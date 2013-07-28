إخلاء سبيل المتهمين فى مواجهات "جمعة لا للإرهاب" بالأقصر

(أ. ش. أ)

قررت نيابة بندر الأقصر، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث الاشتباكات التى اندلعت أثناء تظاهرات أول أمس، الجمعة، بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، والمسيرة المليونية التى كانت مشاركة فى جمعة تفويض القوات المسلحة والشرطة بالتصدى للإرهاب تحت شعار "لا للإرهاب" بالأقصر؛ ما تسبب فى إصابة 8 أشخاص وحرق سيارتين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية مساء أمس، السبت، من القبض على 6 أشخاص من مثيرى الشغب فى الأحداث، حيث كان اللواء خالد ممدوح، مدير أمن الأقصر، قد أمر بالقبض على جميع مثيرى الشغب فى الأحداث.

وكانت مجموعات من أنصار الرئيس المعزول قد تعدت على أفراد مسيرة مليونية التفويض للقضاء على الإرهاب؛ ما أسفر على إصابة 8 أشخاص الأمر الذى دفع الأهالى لإتلاف سيارتين مخصصة لنقل أنصار مرسى، تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف، ونقل المصابين للمستشفى للعلاج وألقت القوات القبض على المعتدين الذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم.