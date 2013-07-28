آشتون تصل القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في البلاد

كتب : حسن حسين منذ 12 دقيقة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، اليوم، كاترين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، حيث تلتقي الرئيس المؤقت عدلي منصور، ونائب الرئيس للعلاقات الخارجية الدكتور محمد البرادعي، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية نبيل فهمي.

وقال مصدر دبلوماسي، كان في استقبال آشتون، إنها ستلتقي خلال الزيارة كذلك ممثلين عن حزب الحرية والعدالة وتنظيم الإخوان المسلمين في إطار بحث تطورات الوضع الداخلي وخطوات استعادة الاستقرار في مصر وحرص الاتحاد الأوروبي على استكمال عملية التحول الديمقراطي.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي تقوم بها آشتون لمصر في غضون أقل من أسبوعين، حيث زارت القاهرة يومي 16 و17 يوليو الجاري.