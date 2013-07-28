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كلوب: كاجاوا لا يفكر في العودة لدورتموند الآن

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كلوب: كاجاوا لا يفكر في العودة لدورتموند الآن كلوب: كاجاوا لا يفكر في العودة لدورتموند الآن

أكد يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند أن شينجي كاجاوا لاعب وسط مانشستر يونايتد لا يفكر في العودة لفريقه القديم هذا الصيف على الأقل.

وانضم كاجاوا إلى مانشستر يونايتد في يونيو الماضي من بروسيا دورتموند، وحصد مع الشياطين الدوري الإنجليزي، وتعرض لإصابة حرمته من المشاركة في بعض مباريات فريقه.

وقال كلوب لشبكة (سكاي ألمانيا) يوم الأحد: "غير مطروح لكاجاوا عودته لدورتموند هذا الصيف على الأقل".

وأضاف "اللاعب يريد إثبات جدارته في الدوري الإنجليزي، لا أعتقد أنه سيقول شيئا غير ذلك، عودته الآن ستكون سريعة للغاية ومازال أمامه الكثير في إنجلترا".

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