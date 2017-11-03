بكري: مصر مستهدفة.. ونحن مسئولون عن استقرار البلد

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن التنظيم الجيد لمنتدى شباب العالم، أثبت قدرة مصر الأمنية، فهي كانت ولا تزال رمزا للأمان والسلام والحضارة.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لابد من المزيد من الاصطفاف الوطني، فمصر مستهدفة.

وتابع: «كل واحد فينا مسئول عن استقرار البلد دي، والإرهاب مش هيكسر مصر، إن شاء الله تبعتوا كل الإرهابيين في العراق وسوريا، هيُسحقوا في الصحراء، ولن يستطيع أحدهم البقاء لأيام، مصر عصية على الانكسار».

وينطلق، غدا السبت، منتد شباب العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر حتى الجمعة 10 نوفمبر.