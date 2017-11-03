أرقام قياسية حطمها نادال بضمان صدارة التصنيف العالمي

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ضمن اللاعب الإسباني رافائيل نادال إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي وذلك عقب تغلبه في مستهل مشواره في بطولة باريس على اللاعب الكوري الجنوبي هيون تشونج، لينتظر بالتالي حمل كأس الأول على العالم في البطولة الختامية للموسم التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن في الفترة ما بين يومي 12 إلى 19 نوفمبر المقبل، وسيخلف بالتالي نادال اللاعب البريطاني أندي موراي الذي أنهى العام الماضي في صدارة التصنيف العالمي حتى 21 أغسس الماضي، وذلك بعد تتويجه بـ6 ألقاب في هذا الموسم الاستثنائي من 10 نهائيات خاضها بواقع 2 في بطولات الجراند سلام وبطولتين في الأساتذة.

وبات نادال أكبر لاعب ينهي العام في صدارة التصنيف العالمي بعمر 31 عامًا منذ بداية العمل بالتصنيف العالمي في عام 1937 وللمرة الرابعة في مسيرته بشكل عام بعدما أنهى في صدارة العام في 3 مناسبات سابقة أعوام 2008 و2010 و2013، ويصبح أيضًا أول لاعب ينهي العام في الصدارة ويفقد الصدارة ومن ثم يستعيدها من جديد في 3 مناسبات سابقة.



كما بات نادال أول لاعب ينهي العام في صدارة التصنيف العالمي في 4 أعوام منفصلة، كما يحمل الرقم القياسي في أبعد مدة بين الوصول للتصنيف العالمي للمرة الأولى والأخيرة بواقع 9 أعوام بين عامي 2008 و2017، كما بات نادال سابع لاعب ينهي العام في الصدارة لأكثر من مرة بعد سامبراس 6 مرات وكونرز وفيدرير في 5 مرات وليندل وماكنرو ودجوكوفيتش في 4 مرات.



وللموسم الـ19 على التوالي يضمن أحد الأربعة الكبار إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي وذلك من خلال فيدرير في الفترة ما بين 2004 إلى 2007 إلى حانب عام 2009 ومن ثم نادال أعوام 2008 و2010 و2013 و2017 ومن ثم دجوكوفيتش في الفترة ما بين عامي 2011 و2012 و2014 و2015 وموراي في عام 2016.



وعن هذا الإنجاز أعرب نادال عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز مشيرًا إلى أن هذا العام كان مثالي ولم يكن يحلم منذ عام أن يحقق هذا الإنجاز، خاصة أنه أنهى عام 2016 مبكرًا بسبب الإصابة لينهي العام في التصنيف التاسع عالميًا ليحقق أكبر قفز في التصنيف بعد روديك الذي أنهى عام 2002 في التصنيف العاشر عالميًا قبل أن ينهي عام 2003 في الصدارة.



وتوج نادال خلال العام الحالي بست ألقاب هي رولان جاروس وأمريكا المفتوحة ومونتي كارلو ومدريد برشلونة وبكين، كما وصل إلى 4 نهائيات أخرى هي أستراليا المفتوحة وميامي وشانجهاي إلى جانب أكابولكو.



ووصل نادال إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى يوم 18 أغسطس من عام 2008 بعمر 22 عامًا وقضي 36 أسوبع في الصدارة حتى 5 يوليو من عام 2009، ومن ثم 56 أسبوع في الفترة ما بين 7 يونيو 2010حتى 3 يوليو 2011 ومن ثم 39 أسبوغ من 7 أكتوبر من عام 2013 وحتى 6 يونيو من عامي 2014 و11 أسبوع من 21 أغطس 2017 وحتى الأن بواقع 152 أسبوع، في الوقت الذي يحمل فيه فيدرير الرقم القياسي كأكثر لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي في 302 أسبوع مقابل 286 أسبوع لسامبراس و270 أسبوع لليندل و268 أسبوع لكونرز و223 أسبوع لدجوكوفيتش و170 أسبوع لماكنرو.

