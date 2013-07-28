سامي الجابر يعتمد على التكنولوجيا في تدريب الهلال

سيعتمد سامي الجابر المدير الفني للهلال على أجهزة طبية ذات تقنيات حديثة تساعده في مهمة تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل.

هذه الوسائل التكنولوجية ستحدد للجابر لمعرفة إمكانية مشاركة لاعبي فريق الهلال في العديد من لقاءات الموسم المقبل، حسبما أشارت صحيفة الاقتصادية السعودية.

وسيكون الجهاز الفني الهلالي قادرا على تطوير لاعبي الفريق بشكل علمي من خلال وضع خطط وبرامج مبنية على النتائج التي تظهرها تلك الأجهزة، ومنها تقنية GPS وجهاز قياس ضغط الدم ودقات القلب وتحمله، إلى جانب جهاز قياس قوة العضلات وتحملها للجهد.

ويبين الأول تحركات اللاعبين في الملعب ومهاراتهم وسرعاتهم ومدى إمكانية استخدامهم لإمكاناتهم، فيما يكشف الثاني الحالة الطبية للاعب من ناحية الدورة الدموية وضغط القلب، والثالث يقيس جاهزية اللاعب البدنية وقوة عضلاته وتحملها.