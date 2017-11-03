أحدهم اختاره أبناؤها وآخر هربت معه إلى لبنان.. 4 أزواج في حياة مريم فخر الدين

التحرير

واحدة من أجمل نجمات السينما المصرية، استطاعت بطلّتها الزاهية أن تخطف عيون السيدات قبل الرجال، وكانت فتاة أحلام الشباب، ورغم كل ذلك فلم تهنأ في أي من زيجاتها الأربع، وهو الأمر الذي كشفته قبل وفاتها في مقابلة تليفزيونية جريئة.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 4 أزواج في حياة الفنانة الراحلة مريم فخر الدين.

محمود ذو الفقار

كانت زهرة لم تتفح بعد في سن السابعة عشرة، إلا أن المخرج محمود ذو الفقار استطاع قطفها قبل أوانها، وهو يوقع مع والدها عقد فيلم جديد، بعد عام واحد من دخولها عالم التمثيل، إذ طلب منه يد ابنته التي كان قد بدأ معها قصة حب على طريقة "أفلام السيما"، فوافق الأب المصري ذو الأصول الصعيدية، بينما رفضت الأم "المجرية" بشدة لصغر سن ابنتها، فلم يكن أمام "مريم" خيار سوى الهرب مع "ذو الفقار"، الذي كان يكبرها بنحو 20 عاما، على متن سفينة متجهة إلى لبنان، حيث قضى الزوجان شهر العسل.

8 سنوات كانت هي المدة التي قضتها "مريم" في قفص الزوجية مع "ذو الفقار"، ذاقت فيها ألوان العذاب النفسي والجسدي، على يد زوج "سليط اللسان طويل اليد"، كما وصفته، وهي الظروف التي لم تطق تحملها، بل وأضافت في حوار سابق أنه كان يستغلها ماديا لبخله الشديد، إذ كان يمنحها مصروفا يوميا قدره 25 قرشا، ويحجب عنها باقي أجرها في الفيلم، فقررت أن ترفع أجرها دون أن تخبره، واستطاعت تجميع مبلغ 50 ألف جنيه، ثم انفصلت عنه في عام 1960، وكانت قد أنجبت منه ابنتها "إيمان ذو الفقار".

محمد الطويل

بعد فترة قصيرة من انفصالها عن زوجها الأول، وقبل أن تتعافى من نكبتها، قررت "مريم" الزواج من الطبيب "محمد الطويل"، لتنجب ابنها الثاني "أحمد"، بعد أن اعتزلت الفن تنفيذا لقرار الزوج، وسافرت معه للإقامة في السويد، وهناك تم استغلالها ماديا للمرة الثانية، إذ سددت له من مالها الخاص مصاريف السفر والتى بلغت 3 آلاف جنيه، وهو مبلغ كبير وقتها.

عاشت معه حياة قاسية، لم تعرف فيها طعم الراحة، ويبدو أنها ندمت على قرار ترك الفن، إلا أن الطبيب الشاب بدأ يسىء معاملتها، حتى دفعها إلى طلب الطلاق بعد 4 سنوات من الزواج، لتخرج بجراح مضاعفة في القلب.

فهد بلان

الزيجة الثالثة في حياة "مريم" كانت من نصيب المطرب السوري "فهد بلان"، في عام 1967، والذي قالت عنه إنه كان أطيب أزواجها وأكثرهم كرما وحنانا، إلا أن أبناءها لم يتقبلوا فكرة زواجه من أمهم، فانتهت علاقتها به بالطلاق، لكن ليس بطريقة مأساوية مثلما حدث في الزيجتين السابقتين.

شريف الفضالي

بعد طلاقها الثالث طلبت "مريم" من أبنائها أن يختاروا لها زوجا، فوقع الاختيار على رجل الأعمال "شريف الفضالي"، الذي كان يصغرها بـ10 أعوام تقريبا، لكن مع زواج أبنائها قررت الانفصال عنه والتعهد بعدم الزواج مرة أخرى حتى تستمتع بحياتها، إلى أن توفيت في 3 نوفمبر 2014، عن عمر ناهز 81 عاما.