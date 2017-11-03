خالد جلال.. «ناظر» مركز الإبداع الذي تخرج في مدرسته نجوم «مسرح مصر»

التحرير

هو مدرسة فنية قائمة بذاتها، اجتهد في بنائها منذ وضع اللبنة الأولى في عام 2003، حينما اقترح إنشاء مركز للإبداع الفني، يكون بمثابة "حضانة" للمواهب الفنية التي لم تتح لها فرصة الظهور، ولأن الإصرار على إنجاح التجربة كان حلما يراوده، استطاع أن يلفت أنظار القائمين على العمل الثقافي في ذلك الوقت، وفي مقدمتهم وزير الثقافة آنذاك فاروق حسني، الذي تحمس للتجربة، ووقع على أوراق اعتمادها لتكون بداية تخريج مجموعة من أروع المواهب التي ملأت الوسط الفني.

ولد خالد جلال في 3 نوفمبر 1963، وبدأ حياته الفنية على مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة، إذ أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها "لقاء"، وقدم من خلالها الكثير من العروض كمؤلف ومخرج مسرحي، ليحصد عددا من الجوائز الفنية، التي كانت مؤشرا إيجابيا على موهبته الفريدة في الإخراج المسرحي.

لم يكتفِ بموهبته الفطرية، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على منحة في الإخراج، ثم سافر إلى روما للدراسة والاطلاع على التجارب الفنية في الغرب، وفور عودته إلى مصر، أصدر وزير الثقافة آنذاك فاروق حسني قرارا بتعيينه مديرا لمسرح الشباب، وقتما كان يبلغ من العمر 28 عاما.

وفي 2003 قرر "خالد" تدشين تجربة رائدة في مجال المسرح، وهي مركز الإبداع الفني، ليكون قبلة للمواهب الفنية المدفونة في ربوع مصر، ووافق على الفور "فاروق حسني"، وأصبح يتبع المركز صندوق التنمية الثقافية لوزارة الثقافة، واستقبل الدفعة الأولى التي درست بالمركز مجانا لمدة عامين أو أكثر، على يد نخبة من المتخصصين، والذي كان دورهم تحويل هؤلاء الهواة إلى فنانين شاملين، وفي نهاية مدة الدراسة قدم الخريجون مسرحية بعنوان "هبوط اضطراري"، حظيت بإعجاب صناع الدراما في ذلك الوقت، حتى إن المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين ذهب لحضورها 4 مرات.

وضمت الدفعة الأولى من مركز الإبداع الفني الفنانين: سامح حسين، نضال الشافعي، محمد شاهين، ياسر الطوبجي، وإيمان السيد، الذين عرفوا طريقهم إلى الوسط الفني بكل سهولة، وحققوا انتشارا واسعا، لتأتي الدفعة الثانية أكثر قوة ونجاحا وشهرة، إذ قدموا في نهاية فترة دراستهم عرضا مسرحيا بعنوان "قهوة سادة"، وحقق العرض نجاحا منقطع النظير، لفت الأنظار إلى المخرج خالد جلال، وضمت الدفعة الثانية الفنانين: هشام إسماعيل، محمد فراج، محمد سلام، عمرو عبد العزيز، محمد ثروت، وحسام داغر.

وما زاد من نجاح المخرج خالد جلال هو تخريجه للدفعة الثالثة من مركز الإبداع التي ضمت نجوم "مسرح مصر" مثل: علي ربيع، محمد عبد الرحمن، أوس أوس وآخرين، وهو الأمر الذي يفتخر به "جلال" في كل لقاء تليفزيوني، حتى قبل شهرة "أبنائه" كما يصفهم، يحرص "جلال" على تقديم طلابه على المسرح للجمهور بنفسه، ولعل هذا سر نجاحه وحب الشباب الموهوب له.

ولم يقتصر عمل المخرج خالد جلال على المسرح فقط، وإنما ألف وكتب سيناريوهات عدد من الأفلام السينمائية الناجحة مثل: أبو شنب، الآنسة مامي، جوازة ميري، مقلب حرامية، برتيتة، وثمن دستة أشرار، بجانب مشاركته في برنامج "حفيظة شو"، مع الفنان أكرم حسني.