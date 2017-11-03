وزير الخارجية يشارك في منتدى «صير بني ياس» بأبو ظبي

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يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إلى أبو ظبي في زيارة ليوم واحد يشارك خلالها في الدورة الثامنة لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن، تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحفي، إن المنتدى إطار غير رسمي يهدف إلى إتاحة الفرصة لقادة الفكر وكبار المسئولين السياسيين، لمناقشة قضايا السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن تتناول الجلسات عددا من القضايا المطروحة على الساحة السياسية مثل الأزمة القطرية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا والعراق.

وأضاف أبو زيد أن مشاركة الوزير تأتي في إطار الحرص المصري على التفاعل الدائم، وتبادل الرؤى مع قادة الفكر وكبار المسئولين السياسيين، حول قضايا السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار بها.