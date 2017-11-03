شيخ الأزهر أكثر شخصية إسلامية تأثيرًا في العالم

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اختار الموقع العالمى "themuslim500" عددا من الشخصيات المصرية والعربية، ضمن قائمة أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرًا فى العالم، واحتل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، المركز الأول فى القائمة.



الموقع ينشر سنويًا تقييمًا للمسلمين الأكثر تأثيرًا ونفوذًا حول العالم، ويتم التصنيف من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية الملكى الإسلامى فى عمان بالأردن، كما يصدر تقريرًا سنويًا بالتعاون مع مركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم المسلم المسيحى فى جامعة جورج تاون فى الولايات المتحدة الأمريكية.

