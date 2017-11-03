"أمن أسوان" يكثف جهوده للقبض على مجهولين قتلا شخصين (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

شهدت قرية العطواني بمدينة إدفو في أسوان، اليوم الجمعة، مقتل شخصين، أطلق عليهما مجهولون النيران عليهم بشكل عشوائي.

وقال بيان أمني، صادر عن مديرية الأمن، إن إخطارًا وصل إلى مدير الأمن اللواء فتح الله حسني، بمصرع شخصين من أهالي قرية العطواني بإدفو، وقامت سيارت إسعاف بنقل الجثتين لمشرحة مستشفى إدفو.

وتبين من التحريات المبدئية، أن مجهولين كانوا يطاردون شخصًا بقرية العطواني، حاول دخول أحد المنازل والاحتماء بها، ومع رفض أهل المنزل تسليمه لهم، أطلقوا النيران عليهم، وهو ما أسفر عن مصرع كلًا من "خالد محمد أحمد" وابن عمه "محمد حسين أحمد".

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الواقعة، وهوية المجهولين وضبطهم.