نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر

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قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن استضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى الشباب العالمي تحمل العديد من الدلالات، أبرزها توجيه رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، والرد على حملات التشويه والدعاية الهدامة التي تنال من مصر.

وأوضح فهمي أن الدلالة الثانية تتمثل في تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الشباب في المجتمع والحياة السياسية والعمل على الاستفادة من قدرتهم لتمكينهم في المناصب القيادية العليا.

وأكد أن الدلالة الثالثة أنها تشمل تعزيز التعاون الثقافي بين شباب مصر وشباب الدول الأخرى المشاركة في المنتدى وتبادل الخبرات بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن المنتدى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر بمشاركة أكثر من 2500 شاب من 110 دول.