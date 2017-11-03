«القوى العاملة» تضع شرطًا جديدًا لإصدار تصريح السفر للعمل بالخارج

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أعلنت وزارة القوى العاملة أنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، علي اعتماد تأشيرات العمل بالخارج من "القوي العاملة "مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، قبل إصدار تصريح العمل والسفر، للتأكد من صحة التأشيرات، فضلا عن تحسين الرواتب والشروط التعاقدية وظروف العمل للعمالة المصرية في دولة العمل.

أكد مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بأبوظبي، أنه علي الرغم من هذا الاتفاق تسبب في زيادة كبيرة للتأشيرات المقدمة لاعتمادها يومياً، إلا أنه جاء لصالح العمالة المصرية، حيث بدأ المكتب يحصل علي تعهدات أصحاب الأعمال لرفع الرواتب المتوسطة.

وتلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا عبر المستشار العمالي بأبوظبي ياسر عيد، أشار فيه إلي أن مكتب التمثيل العمالي بدأ بدعاية كبيرة مع أصحاب الشركات ومع مكاتب تسهيل ومكاتب الخدمات والطباعة المسئولة عن تحرير عرض العمل مع صاحب العمل للتوعية بضرورة تحسين الرواتب بأن لا تقل للعامل العادي عن 1200 درهم، فضلا عن تحمل صاحب العمل السكن والانتقالات، وبالتالي رفع رواتب باقي العمالة سواء محدودة المهارة أو الماهرة.