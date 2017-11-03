بالصور.. كيف تخسر دهون بطنك بتمارين منزلية بسيطة؟

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

يتبع البعض منا الأنظمة الغذائية الصارمة، بجانب الذهاب لـ"الجيم" من أجل القضاء على دهون البطن، وهناك أيضاً تمرين يمكنك أداءه ببساطة ويجعلك تخسر 5 سنتيمترات خلال أسابيع قليلة، بحسب صحيفة "express" البريطانية.

ووجد باحثون يونانيون أن القيام بأداء تمرينات الضغط يساعد بشكل كبير في حرق دهون البطن.

وذلك خلال التجربة التي أجروها على عدد من الأشخاص الذين يعانون من دهون البطن، وقاموا بأداء عدة تمرينات منزلية لمدة 4 ساعات كل أسبوع. وبعد 8 أسابيع اكتشفوا خسارة قرابة 5 سنتمترات من الدهون.

وقال كريس وارتون، رئيس مؤسسة "Better Body Group" الرياضية، إن هناك 3 تمرينات يمكنك من خلالها حرق السعرات الحرارية في منطقة البطن، وقد تتصور أنها غير مفيدة وهي squats وlunges، بالإضافة إلى الضغط مع ضم الرجل اليمنى للبطن، ثم التبادل مع الرجل اليسرى وهكذا.