منها «نيسان GT-R» و«BMW i8».. سيارات مجنونة تمتلكها شرطة دبي

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تراهن دومًا أجهزة الأمن في دبي على العديد من موديلات السيارات السريعة الخارقة لتكون ضمن أسطولها العامل في البلاد، حيث ترى في امتلاك هذه القدرات الفنية الخارقة ما يمثل ضمانا لحسم أي مطاردة بوليسية في شوارعها، لا سيما وأن تلك السيارات تتمتع بسرعات عالية وقدرات فنية ضخمة.

ووفقًا لموقع "تشي شيت"، فإن هذه السيارات المجنونة تم ضمها لشرطة دبي خلال السنوات الأخيرة..

براباص G700

واحدة من أفضل السيارات التي تم إنتاجها على مستوى التدريع الخارجي، حيث توفر حماية خاصة لركابها، كما أنها تمتلك قدرات عالية من الكفاءة، وتلقى شهرة واسعة في الأسواق الإماراتية، منذ أن عرضت لأول مرة هناك في عام 1979.

أودي R8

واحدة من السيارات الخارقة التي تراهن عليها الشركة الألمانية بقوة في العالم، ويكفي القول بأنها تمتلك قدرات فنية في محركها تتخطى حاجز 520 حصان، وتم بنائها لمنافسة العديد من موديلات شركة لامبورجيني الشهيرة، حيث تستطيع الوصول إلى السرعة 100 كم/ ساعة في زمن 4 ثوان فقط.

ماكلرين MP4-12C

تعد أول إصدارات الشركة المتخصصة في سباقات السرعة للتعامل في شوارع المدينة، وتمتلك محركا يضخ 604 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى ما يزيد عن 250 كيلو متر/ ساعة.

نيسان GT-R

تعد من أقوى السيارات في العالم بالوقت الحالي، حيث تستطيع ضخ قوة مقدارها 545 حصان، بينما تقترب سرعتها القصوى من 250 كيلومتر/ ساعة، وهو ما يجعلها مؤهلة بشكل رئيسي لعمليات المطاردة.

مرسيدس SLS AMG

تعد واحدة من أسرع السيارات في العالم، حيث تمتلك معدل تسارع يصل بها من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 3.6 ثانية، وتعتمد عليها شرطة دبي بشكل رئيسي في المطاردات.

بوجاتي فيرون

تمتلك شهرة واسعة على مستوى السرعة، إذ تستطيع السير على 300 كم/ ساعة، كما أنها تمتلك قدرات في الانتقال من سرعة إلى أخرى في زمن قياسي، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع السيارات في العالم.

أستون مارتن وان -77

تمتلك شرطة دبي واحدة من 77 نسخة تم إصدارها بمعرفة الشركة البريطانية، لتنافس في مجالات السرعة بشكل رئيسي، وتم عرض السيارة لأول مرة بما يزيد عن مليون ونصف دولار للوحدة.

لامبورجيني أفانتيدور

من أقوى السيارات التي عرفت في تاريخ تلك الصناعة، حيث تمتلك قوة في محركها تؤهله لضخ 691 حصان، وتستطيع الوصول إلى السرعة 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 3 ثوان، لتكون بذلك واحدة من أسرع السيارات في العالم.

فيراري FF

تعمل بمحرك قوي ذو دفع رباعي، وتستطيع الوصول إلى السرعة 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 3.7 ثانية، لتكون بذلك واحدة من أسرع السيارات في العالم.

BMW I8

تمتلك دبي أحدث إصدارات السيارة الكهربائية الفاخرة في أسطول الشرطة، وتستطيع الوصول إلى السرعة 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 4.2 ثانية، كما أنها تعد الرهان الأقوى للشركة الألمانية في سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم.