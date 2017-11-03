تنظيم قافلة طبية ثانية للكشف على طلاب مدارس سوهاج ديسمبر المقبل

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، تنفيذ قافلة طبية خلال الفترة من 18 حتى 21 ديسمبر المقبل، في كلاً من مركزي طهطا وأخميم، بالتعاون مع مؤسسة "فودافون" مصر لتنمية المجتمع، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، بالاشتراك مع مديرية الصحة بسوهاج، مشيرًا إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح القوافل الطبية وتوفير الأماكن المناسبة لتواجدها.

وأوضح المحافظ، أنها ستكون القافلة الثانية، حيث انتهت أعمال القافلة الطبية الأولى بالمستشفى الميداني بمركز ومدينة المنشاة، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال فترة عملها من 29 أكتوبر الماضي وحتى 1 نوفمبر الجاري ولمدة 3 أيام، وتم إجراء الكشف والفحص والعمليات الجراحية للأهالي وتلاميذ المدارس بإجمالي 49077 حالة.

وأضاف عبدالمنعم، أنه تم إجراء 38 عملية جراحية بالمستشفى الميداني المتنقل منها 24 حالة جراحة، و7 عظام، و5 جلدية، و2 أنف وأذن، و 13 منظار جهاز هضمي، كما تم تحويل حالة لعمل جراحة قلب مفتوح بمستشفى د سعاد كفافي الجامعي.