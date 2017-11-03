رصاص الغدر ثمن شهامة شابين أنقذا شخصا من الخطف بأسوان فجرا

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قُتل شابان برصاص 3 أشخاص مجهولين؛ بسبب تدخلهما لإنقاذ شخص حاولوا اختطافه بقرية العطواني التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

تلقى اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد محمود عوض، مدير مباحث المديرية، بمقتل شابين عقب خروجهما من صلاة الفجر بأحد مساجد القرية.

وأكدت التحريات الأولية أنه عقب أداء خالد محمد أحمد، ونجل عمه محمد حسين أحمد، لصلاة الفجر، فوجئا أثناء خروجهما بشخص من قرية النزل، يستنجد بهم، بعدما فر هاربا من 3 أشخاص حاولوا اختطافه؛ بسبب خلافات مالية بينهم.

اصطحب الشابان ذلك الشخص إلى منزل أحدهما، وأطلق 3 مسلحين عليهما النار لرفضهما تسليمه، مما أسفر عن مقتلهما، ولاذ المتهمون بالفرار.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة إدفو، وكشفت مناظرة الطبيب الشرعي علاء الدين عبد الإمام، تلقى الأول طلق ناري بمنطقة الرأس خلف الأذن، والثاني طلقة بالرأس من الخلف، وصرحت النيابة بالدفن، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين الثلاثة والسلاح المستخدم في الواقعة.